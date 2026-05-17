В Китае заработали паспорта для роботов
В Китае начали тестирование системы цифровой идентификации гуманоидных роботов. В провинции Хубэй некоторые модели впервые получили официальные ID-номера, которые фактически станут аналогом "паспорта".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Interesting Engineering.
Разработкой системы занимается Центр инноваций гуманоидной робототехники в Ухане. Каждому роботу планируется присваивать уникальный цифровой код с информацией о производителе, модели, серийном номере, конфигурации и уровне автономности.
Проект предполагает создание единой платформы цифрового учета, которая позволит отслеживать состояние робота на протяжении всего жизненного цикла. В электронном профиле будут храниться данные о техническом обслуживании, ремонтах, сценариях эксплуатации и текущем состоянии оборудования.
Система также должна обеспечивать мониторинг ключевых параметров устройств практически в реальном времени, включая состояние аккумуляторов, степень износа механизмов и точность движений.
В Китае рассчитывают, что подобный подход упростит сервисное обслуживание и ускорит диагностику неисправностей. Кроме того, цифровая история эксплуатации может использоваться для определения ответственности в случае аварий или других инцидентов с участием роботов.
Отдельной задачей проекта называется развитие вторичного рынка робототехники. Потенциальные покупатели смогут заранее проверять историю эксплуатации устройств, результаты технических проверок и текущее состояние техники, как при проверке автомобилей.
По данным китайских СМИ, ряд производителей уже протестировал систему кодирования. Массовая выдача ID-номеров должна начаться после утверждения национальных стандартов. На первом этапе проект охватит гуманоидных роботов, применяемых в промышленности, сфере услуг и образовательных программах.
