Конфликты наносят серьезный ущерб процессу восстановления городов

Конфликты наносят серьезный ущерб процессам восстановления городов и обеспечению жильем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана по вопросам градостроительства и архитектуры Голамреза Каземян на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что Иран привержен международному сотрудничеству в сфере городского развития и улучшения гуманитарной среды, а также продолжает реализацию программ градостроительного развития.

По его словам, предпринимаются значительные шаги по расширению городской инфраструктуры, обеспечению жильем социально уязвимых групп и развитию устойчивых городов.

Реформы в сфере градостроительства, как отметил представитель Ирана, способствуют повышению способности сообществ к управлению рисками и адаптации к изменению климата.

Он подчеркнул, что конфликты наносят значительный ущерб городской инфраструктуре и жилищному фонду.

"В результате войн разрушаются тысячи домов, люди остаются без жилья, что препятствует устойчивому развитию городов", - заявил он.

Заместитель министра добавил, что восстановление городов и реконструкция постконфликтных территорий являются одними из ключевых приоритетов.

"Мы реализуем практические решения, направленные на восстановление энергетических, водных и транспортных систем для построения более устойчивых городов", - отметил он.

В завершение выступления он подчеркнул важность обеспечения безопасных и достойных жилищных условий для детей во всем мире и призвал к активизации международных усилий.