Обновленную Honda рассекретили до премьеры. Honda готовит к выпуску обновлённую версию своего седана для индийского рынка спустя семь лет после дебюта модели. Новинка получит изменённый дизайн и расширенное технологическое оснащение. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Honda выбрала Индию в качестве одного из приоритетных рынков наряду с Северной Америкой и Японией, и ключевую роль в этой стратегии играет седан City. Обновлённая версия модели для индийского рынка была замечена без маскировки до запланированной презентации - это произошло как раз в тот момент, когда компания делает ставку на гибридные технологии.

После премьеры в 2019 году Honda City получила лишь небольшое обновление в 2023-м. Второй рестайлинг, запланированный на 2026 год, оказался гораздо масштабнее - он должен помочь модели не отставать от соперников: Hyundai Verna, Skoda Slavia и VW Virtus.

Журналист Акбар Мерчант опубликовал в соцсети X фото прототипа без камуфляжа, фактически раскрыв облик модели до официальной премьеры 22 мая. Основные изменения затронули переднюю часть. Узкие светодиодные фары обрамляют решётку радиатора с сотовым рисунком. Хромированную планку заменила отделка в цвет кузова, а эмблема Honda сместилась вперёд. Передний бампер также переработан: изменены воздухозаборники и добавлен более острый сплиттер.