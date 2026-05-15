Сегодня Азербайджан находится в авангарде регионального энергетического перехода.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова в ходе международной конференции "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития".

"Мы реализуем цели Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения посредством амбициозных инвестиций в возобновляемую энергетику и трансграничные передающие коридоры. Наша страна приняла трансформационную цель - сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это отражает твердую приверженность Азербайджана устойчивому развитию, климатической устойчивости и низкоуглеродному будущему", - сказала она.

Р. Гумбатова отметила, что при поддержке множества стимулирующих механизмов и стратегических реформ прогресс Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития и целевых показателей национального вклада является весьма многообещающим.