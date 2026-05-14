В рамках Международного фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше состоялся концерт студентов Карабахского университета

В рамках IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", проходящего в Шуше по инициативе Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана, на живописной Джыдыр дюзю состоялся концерт студентов факультета искусств Карабахского университета, а также педагогов и мастеров искусств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это выступление стало одной из запоминающихся частей фестивальной программы, объединив в себе атмосферу вдохновения, высокий художественный вкус и стремление молодого поколения сохранять и развивать богатые музыкальные традиции.

В концертной программе, подготовленной студентами, прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, отличавшиеся жанровым разнообразием. Молодые исполнители продемонстрировали не только профессиональную подготовку и сценическую культуру, но и искреннюю преданность искусству, сумев передать глубину музыкальных образов и создать особое настроение у зрителей. Каждое выступление стало отражением таланта, творческого поиска и серьезного отношения студентов к выбранному пути.

Концерт на Джыдыр дюзю стал не просто музыкальным событием, а ярким символом преемственности поколений и духовного богатства Азербайджана. Выступление студентов Карабахского университета еще раз подчеркнуло значимость искусства в популяризации культурного наследия и воспитании нового поколения творческой молодежи. Теплый прием публики, искренние аплодисменты и особая атмосфера этого вечера придали мероприятию еще большую эмоциональную глубину и торжественность.

Таким образом, концерт студентов факультета искусств Карабахского университета стал важным вкладом в общую концепцию фестиваля "Харыбюльбюль", продемонстрировав, что культурная жизнь в Карабахе активно развивается, наполняясь новыми именами, новыми голосами и новыми творческими достижениями.