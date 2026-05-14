Платформа Глобального Юга будет усилена за счет регионального представительства и координации

Платформа Глобального Юга будет усилена за счет регионального представительства и более тесной координации между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Фуад Керимли, генеральный секретарь платформы НПО Глобального Юга, в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP), проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

Он сообщил о планах работы с четырьмя заместителями по регионам - Африке, Азии, Латинской Америке и Океании.

"Это не просто институциональная схема. Это обязательство более тесного сотрудничества и постоянного взаимодействия во всех регионах", - подчеркнул Ф. Керимли.

Он добавил, что такая модель управления позволит сделать платформу более представительной, гибкой и ориентированной на реальные потребности регионов.

"Глобальный Юг должен быть более представлен в глобальных процессах принятия решений и влиять на международную повестку через единство и координацию", - подчеркнул Ф. Керимли.

Он также отметил, что "голоса Глобального Юга слишком часто оставались на периферии глобального принятия решений", подчеркнув необходимость изменения подхода к международному диалогу.

"Мы не просто заняли место за столом. Мы стремились изменить саму дискуссию так, чтобы она отражала наши реалии, приоритеты и устремления", - заявил Ф. Керимли.

Он подчеркнул, что именно коллективные действия стран Глобального Юга способны изменить глобальный баланс представительства и усилить их влияние на международные процессы.