Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Узбекистан Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Республику Узбекистан для участия во II Азиатском женском форуме. Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Узбекистан
Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Республику Узбекистан для участия во II Азиатском женском форуме.
Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что в международном аэропорту города Бухара С.Гафарову встретили член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Гюльнара Маруфова, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев и другие официальные лица.
В рамках поездки предусмотрены выступление С.Гафаровой на официальной церемонии открытия Форума, а также ряд двусторонних встреч.
