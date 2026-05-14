В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, лидеры двух стран в Пекине приступили к обсуждению двусторонних и международных вопросов.

Отмечается, что цель визита Трампа в Китай, который продлится до 15 мая, заключается в устранении разногласий по вопросам торговли, экономического сотрудничества и другим ключевым двусторонним темам, а также в координации позиций по глобальным вопросам, включая возможный конфликт между США и Ираном.

Ожидается, что стороны также обсудят ситуацию вокруг Тайваня.