Автор: Акпер Гасанов

11 мая стало известно о новом трагическом инциденте в Кяльбаджарском районе: военнослужащие Азербайджанской Армии Гусейнов Мухаммед Алибаба оглу и Гафланов Кямиль Джамиль оглу, выполняя служебные обязанности, подорвались на мине. Оба были оперативно эвакуированы, им оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Однако сам факт произошедшего вновь поднимает одну из самых острых и до сих пор нерешенных проблем постконфликтного периода - массовое минирование освобожденных территорий.

Тут стоит напомнить, что всего за месяц до этого, 14 апреля, сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) погиб в Физулинском районе, подорвавшись на противотанковой мине. Как было тогда указано в публикации МИД Азербайджана, с момента окончания 44-дневной войны 2020 года 422 гражданина Азербайджана стали жертвами мин. Теперь этот список пополнился еще двумя пострадавшими.

Речь идет как о военных, так и о гражданских лицах - в том числе сотрудниках гуманитарных миссий, строителях и возвращающихся на родину переселенцах. Увы, минная угроза сегодня - это фактор, который продолжает ежедневно уносить жизни, тормозит восстановление освобожденных территорий и фактически выступает инструментом затяжной дестабилизации региона. Азербайджан оказался перед необходимостью решать проблему, масштабы которой сравнимы с крупнейшими гуманитарными катастрофами, связанными с минной опасностью в мире.

Показательно, что сразу после окончания 44-дневной войны Баку официально обратился к армянской стороне с требованием предоставить карты минных полей. Однако реакция Еревана оказалась, мягко говоря, противоречивой. Сначала последовал отказ, затем - передача карт с многочисленными неточностями. Эти ошибки, как утверждают азербайджанские источники, достигали критического уровня и делали значительную часть информации практически бесполезной.

В результате процесс разминирования оказался существенно осложнен. Специалисты вынуждены действовать практически вслепую, что многократно увеличивает риски и замедляет темпы работ. Более того, уместно напомнить и о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз указывал на очень важный момент.

"Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. То есть это еще раз показывает, что эти мины были целенаправленно завезены...", - заявил глава государства в своем обращении к народу, сделанном 20 сентября 2023 года. Глава нашего государства тогда также отметил, что до установки КПП "Лачин" мины "были незаконно ввезены из Армении". Как видим, речь идет не о "наследии конфликта", а о целенаправленном продолжении минной войны уже в постконфликтный период.

На этом фоне вызывает недоумение реакция международного сообщества. Европейские страны и международные организации регулярно выступают с критикой в адрес Азербайджана по различным вопросам, однако тема минной угрозы и ответственности за нее практически не получает должной оценки. Не было ни жестких политических заявлений, ни санкций, ни серьезного давления на Армению с требованием предоставить полные и точные карты минных полей.

Этот дисбаланс формирует ощущение двойных стандартов. С одной стороны, декларируется приверженность гуманитарным ценностям, с другой - игнорируется проблема, которая ежедневно угрожает жизни мирных людей. Минная опасность - это не политический вопрос, а прежде всего гуманитарный. И ее игнорирование подрывает доверие к международным институтам.

Однако последствия многолетней армянской оккупации не ограничиваются только минной угрозой. После освобождения территорий Азербайджан столкнулся с необходимостью их комплексного восстановления. Разрушенная инфраструктура, уничтоженные города и сёла, разграбленные культурные и религиозные объекты - все это требует колоссальных ресурсов.

Отдельной проблемой стало состояние сельскохозяйственных земель. Несмотря на природное плодородие Карабахского региона, их продуктивность оказалась значительно ниже ожидаемой. Подробно на эту тему высказался Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

"Каждый раз, каждый год после сезона сева и жатвы я получаю справку и смотрю, как развивается зерноводство. По стране развивается хорошо, если говорить старым лексиконом, примерно 35 центнеров с гектара, фактически - 3,5 тонны. Интересуюсь, сколько в Карабахе - очень мало. И возникает вопрос: почему? Ведь здесь, вы и сами хорошо знаете, земля очень плодородная, очень урожайная. Сейчас мне дают объяснения - причем и иностранные специалисты в том числе, - что армяне настолько истощили эту землю, настолько беспорядочно ее эксплуатировали, что для оживления этих земель, возможно, потребуется 5-10 лет. Поэтому, так же как они разграбили и эксплуатировали все наши природные богатства, они фактически привели и нашу землю в крайне плачевное состояние", - отметил глава нашего государства.

Таким образом, Азербайджан вынужден решать одновременно несколько задач: разминирование, восстановление инфраструктуры, возвращение переселенцев, запуск экономической активности. На этом фоне особенно контрастно выглядят призывы отдельных международных акторов к "гуманности" в отношении бывших лидеров карабахской хунты.

Подобные заявления воспринимаются в Азербайджане как игнорирование контекста - многолетнего конфликта, разрушений и человеческих жертв. В общественном восприятии это усиливает ощущение несправедливости и избирательного подхода. Несмотря на все это Азербайджан демонстрирует готовность к мирному процессу. И это называется благородством и ответственностью за будущее региона. Того самого, который очень жаждут снова "поджечь" те самые силы, что десятилетиями поддерживали Армению в ее политике оккупации и разрешения наших земель.