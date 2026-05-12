Назван состав делегации Хорватии на WUF13 в Баку

Делегацию Хорватии на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

Как передает Day.Az, об этом сказали в ответ на запрос Trend в посольстве.

"В состав делегации также войдут советники министра физического планирования, строительства и государственного имущества Невена Бьелиш и Ана Фавро Шабар, а также первый секретарь посольства Хорватии в Баку Алан Вайда", - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Форум объединит представителей органов власти, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академического сообщества, а также международные организации из разных стран.