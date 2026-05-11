В Австралии заметили «танцующих» китов - ВИДЕО
Горбатые киты у берегов Австралии "танцуют" в воде.
Как передает Day.Az, соответствующие видео распространились в социальных сетях.
У берегов Австралии у горбатых китов заметили необычное поведение во время миграции. Животные вращаются и выполняют "пируэты" в воде.
По мнению исследователей, такое поведение может быть формой общения между китами, социальной демонстрацией или частью обучения детёнышей перед кормлением.
Ранее считалось, что горбатые киты открывают пасть в основном во время охоты. Однако в данном случае они делают это без попыток кормления - иногда медленно, а иногда будто "позируя" в присутствии других особей.
