В Австралии заметили «танцующих» китов

Горбатые киты у берегов Австралии "танцуют" в воде.

У берегов Австралии у горбатых китов заметили необычное поведение во время миграции. Животные вращаются и выполняют "пируэты" в воде.

По мнению исследователей, такое поведение может быть формой общения между китами, социальной демонстрацией или частью обучения детёнышей перед кормлением.

Ранее считалось, что горбатые киты открывают пасть в основном во время охоты. Однако в данном случае они делают это без попыток кормления - иногда медленно, а иногда будто "позируя" в присутствии других особей.