США перенаправили десятки торговых судов в рамках морской блокады Ирана

С начала иранской морской блокады американские военные перенаправили более 60 торговых судов и сбили 4 из них.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США в соцсети X.

Сообщается, что более 20 американских кораблей обеспечивают блокаду Ирана.

"Силы CENTCOM перенаправили 61 торговое судно и вывели из строя четыре", - говорится в сообщении..

Центральное командование США объявило о своем намерении блокировать движение всех судов, заходящих в иранские порты, а также судов, пытающихся покинуть его берега.