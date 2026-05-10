США перенаправили десятки торговых судов в рамках морской блокады Ирана
С начала иранской морской блокады американские военные перенаправили более 60 торговых судов и сбили 4 из них.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США в соцсети X.
Сообщается, что более 20 американских кораблей обеспечивают блокаду Ирана.
"Силы CENTCOM перенаправили 61 торговое судно и вывели из строя четыре", - говорится в сообщении..
Центральное командование США объявило о своем намерении блокировать движение всех судов, заходящих в иранские порты, а также судов, пытающихся покинуть его берега.
