Вблизи аэропорта Шарль-де-Голль в Париже произошел пожар

В районе парижского аэропорта Шарль-де-Голль произошел крупный пожар.

По информации издания, возгорание вспыхнуло вечером в субботу на складе, расположенном рядом с аэропортом Руасси - Шарль-де-Голлем. Над районом поднялось густое облако черного дыма. К ликвидации пожара были привлечены около 60 пожарных.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Группе аэропортов Парижа (ADP) уточнили, что загоревшийся склад находится в западной части аэропорта и не связан с его основной деятельностью. Работа воздушного транспорта нарушена не была.