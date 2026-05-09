Мощный взрыв и крупный пожар на НПЗ в США

Мощный взрыв и крупный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в штате Луизиана, над районом поднялся большой столб дыма.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox 8.

По данным телеканала, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе PBF Chalmette. Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры густого черного дыма и огня, видимых за несколько километров от предприятия.

Fox 8 сообщил, что пожар позднее удалось потушить. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.