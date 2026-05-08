PASHA Bank - официальный банковский партнёр выставок «Caspian Agro Week» и «InterFood Azerbaijan»

PASHA Bank, ведущий корпоративный финансовый институт страны, выступил в качестве официального банковского партнёра 19-й Азербайджанской международной выставки сельского хозяйства и Форума ("Caspian Agro Week") и 31-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan").



В рамках мероприятий, прошедших 5-8 мая в Бакинском Экспо Центре, представители банка провели встречи с местными и международными компаниями, осуществляющую деятельность в аграрном и пищевом секторах, обсудив возможности сотрудничества и финансирования.

В рамках выставок по инициативе PASHA Bank была организована панельная сессия на тему "От финансирования к партнёрству в сельском хозяйстве". В ходе сессии широко обсуждались вопросы финансирования аграрного сектора, механизмы государственной поддержки, управление рисками и практические бизнес-кейсы.

Участники панели сошлись во мнении, что устойчивое развитие сельского хозяйства требует не только финансовых ресурсов, но и эффективного планирования, внедрения инновационных технологий и гибкого управления рисками. Также представителям аграрного и пищевого сектора была представлена подробная информация о проектах PASHA Bank в сельском хозяйстве, включая современные системы орошения, тепличные комплексы и решения на основе "зелёной энергетики".

Следует отметить, что PASHA Bank продолжает деятельность, направленную на поддержку развития реального сектора и предоставление финансовых решений для бизнеса, особенно в ненефтяном секторе. Учитывая достигнутые результаты, Банк был удостоен наград международного финансового издания "International Investor Magazine" в номинациях "Лучший банк Азербайджана" и "Лучший банк для МСБ Азербайджана" за 2026 год.