Посол Израиля посетил могилу Альберта Агарунова

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус посетил могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в социальных сетях посольства Израиля в Азербайджане.

"Сегодня годовщина гибели в бою Национального героя Азербайджана, представителя еврейской общины Альберта Агарунова. Посол Ронен Краус и заместитель главы миссии Авив Зелль посетили его могилу в Баку и возложили цветы. Храбрость Альберта Агарунова, его преданность Азербайджану и высочайшая жертва, принесенная им ради защиты Родины, вспоминаются с глубоким почтением и великим уважением. Его жизнь и героизм навсегда останутся примером отваги, верности и любви к Отчизне. Светлая память о нем будет жить всегда. Да упокоит Господь его душу", - говорится в публикации.