США открыли огонь по иранскому танкеру в Оманском заливе
ВС США, действующие в районе Оманского залива, сегодня пресекли попытку прохода иранского нефтяного танкера без груза, направлявшегося в один из портов Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Отмечается, что американские военные неоднократно передавали предупреждения экипажу танкера M/T Hasna под иранским флагом о нарушении условий блокады.
После того как экипаж не отреагировал на требования, силы ВС США вывели из строя рулевое управление танкера, открыв огонь из 20-мм пушки истребителя F/A-18 Super Hornet ВМС США, поднятого с авианосца USS Abraham Lincoln. В результате инцидента танкер Hasna прекратил движение в направлении Ирана.
