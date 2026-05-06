В Китае турист сорвался с 200-метрого обрыва и выжил.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошел в провинции Хэнань. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что мужчина сорвался с обрыва, пролетел вдоль скалы около восьми метров и случайно зацепился за выросшее из нее небольшое дерево.

На спасение пострадавшего потратили около 4 часов. Он получил множественные переломы, травмы лица, глаз и позвоночника. Пострадавшего удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и переправить в больницу.

