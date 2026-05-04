https://news.day.az/politics/1832297.html Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику.
Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.
Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре