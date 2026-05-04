Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Азербайджан

Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.