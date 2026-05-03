Проведен экзамен на общие знания шестого конкурса «Восхождение»

2-3 мая прошел экзамен на общие знания - первый экзаменационный этап шестого конкурса "Восхождение". Тем самым дан старт процессу оценки знаний и навыков кандидатов, успешно прошедших регистрацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, экзамен, организованный в онлайн-формате, охватывал вопросы по блокам "Азербайджан", "Мир", "Основы управления" и "Современные тренды". В каждом блоке участникам было предложено по 25 вопросов. Экзамен, начавшийся в 15:00, длился 90 минут. Всего к тестированию присоединились 10 тысяч 176 человек.

Участникам предоставлена возможность в течение 24 часов после завершения экзамена через личные кабинеты войти на платформу, чтобы ознакомиться с вопросами и ответами. Набравшие минимум 60 баллов на экзамене на общие знания получат право на участие в следующем этапе конкурса - экзамене на аналитический склад ума. Результаты экзамена на общие знания будут размещены в личных кабинетах участников в форме отчета в течение 3-5 рабочих дней после завершения тестирования.

В этом году экзамен на общие знания, в отличие от предыдущих лет, прошел на основе обновленного формата вопросов и технического подхода. Из 25 вопросов, представленных в каждом блоке, 15 были закрытого типа, а 10 - открытого. Из открытых вопросов 6 были представлены в формате выбора, а 4 - в формате заполнения пропусков. Среди закрытых вопросов также были задания в аудиоформате. Кроме того, в ходе экзамена ответы на вопросы давались последовательно по блокам, и возможности вернуться к предыдущим вопросам внутри блока не было. Внедренные новшества послужили более оперативному измерению внимательности участников, их аналитического мышления, умения правильно оценивать информацию и принимать решения.

В экзаменационные дни в усиленном режиме работали колл-центр конкурса "Восхождение" по номеру "1820", аккаунты конкурса в социальных сетях и электронная почта [email protected] для оперативного ответа на технические вопросы участников. Обращения как внутри страны, так и из-за рубежа рассматривались в оперативном порядке.

Конкурс "Восхождение" учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают годовой индивидуальный план развития от менторов и денежную премию в размере 20 тысяч манатов на саморазвитие.

Распоряжение о проведении шестого по счету конкурса "Восхождение" было подписано Президентом Азербайджана 10 декабря 2025 года.