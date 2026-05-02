Президент Туркменистана поручил обеспечить подготовку страны к участию в WUF13 в Баку

Президент Сердар Бердымухамедов поручил соответствующим должностным лицам обеспечить тщательную подготовку к участию Туркменистана в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, данное поручение было дано в ходе заседания Кабинета министров, посвященного макроэкономическим показателям Туркменистана за январь-апрель 2026 года, которое прошло онлайн-режиме.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум состоится в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.