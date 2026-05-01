В Азербайджане определяются правила и сфера действия беспошлинной торговли

Определяются специальная таможенная процедура беспошлинной торговли и сфера ее применения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в новой главе 33-1, предложенной к включению в Таможенный кодекс и вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, беспошлинная торговля - это специальная таможенная процедура, предусматривающая розничную продажу в магазинах беспошлинной торговли иностранных товаров, ввезённых на таможенную территорию страны без взимания импортных таможенных пошлин и налогов, а также без применения мер торговой политики, для личного пользования (потребления) физическим лицам, покидающим таможенную территорию. Продажа отечественных товаров в рамках данной процедуры допускается с разрешения таможенных органов. Порядок помещения товаров под специальную таможенную процедуру беспошлинной торговли будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Территория, на которой расположены магазины беспошлинной торговли, считается зоной таможенного контроля. Размещение и реализация товаров в рамках данной процедуры осуществляется под контролем таможенных органов.

Выдача, переоформление, приостановление, восстановление и аннулирование разрешений на создание магазинов беспошлинной торговли, а также контроль над соблюдением их условий регулируются законом "О лицензиях и разрешениях". Соответствующий орган исполнительной власти ведёт реестр таких магазинов, публикует их перечень, размещает его на официальном интернет-ресурсе и обеспечивает регулярное обновление данных.

Таможенный контроль над товарами, помещёнными под данную процедуру, считается завершённым при их реэкспорте, помещении под другую таможенную процедуру, уничтожении либо отказе от них в пользу государства.

В случае ликвидации магазина беспошлинной торговли иностранные товары, помещённые под данную процедуру, подлежат реэкспорту либо выпуску в свободное обращение с уплатой всех таможенных платежей. Если это невозможно, то указанные товары размещаются в складах временного хранения или в таможенных складах.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.