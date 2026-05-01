В Китае в этой сфере началось массовое развертывание человекоподобных роботов - ВИДЕО
В Китае в этой сфере началось массовое развертывание человекоподобных роботов - ВИДЕО
Массовое развертывание человекоподобных роботов сортировщиков началось на распределительных и складских центрах в Китае.
Как передает Day.Az, китайская компания направила своих роботов L7 на более десятка логистических центров, которые обслуживают China Post, SF Express и другие крупные игроки.
Отмечается, что на нескольких объектах эти роботы с ИИ уже достигли эффективности, превышающей 85% от человеческой, при этом работают круглосуточно и без сбоев.
Во втором квартале этого года компания начнет серийные отгрузки партий роботов тысячами штук.
