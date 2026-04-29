Главный разрушитель Нью-Йорка

Автор: Мехти Ахмедзаде

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, известный своими радикально левыми и социалистическими взглядами, на днях сделал ряд провокационных заявлений касающихся Турции и Азербайджана. 24 апреля, комментируя т.н. "геноцид армян", он обвинил нашу страну в том, что она якобы продолжила "геноцид", "совершенный" тогда Османской империей. Лживая риторика сразу же получила ответ из Баку. В МИД Азербайджана заявили, что общественные деятели должны вести себя ответственно, воздерживаться от распространения дезинформации и вместо углубления раскола политически мотивированными и исторически ложными заявлениями вносить вклад в примирение.

"Мы отвергаем Ваше провокационное заявление. Подобные высказывания свидетельствуют о недостаточном понимании истории и реалий региона и искажают факты в политических целях. В 2020 году Азербайджан действовал в пределах своих международно признанных суверенных территорий в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. Проведённые в 2023 году антитеррористические мероприятия завершились восстановлением конституционного строя Азербайджана после 30 лет незаконной оккупации. Утверждения о "вытеснении" игнорируют тот факт, что армянским жителям были предложены реинтеграция, полное равноправие и гарантии безопасности. Особую обеспокоенность вызывает то, что избранное должностное лицо, игнорируя этнические чистки и массовые убийства, совершённые против сотен тысяч азербайджанцев в период оккупации, а также уничтожение культурного и религиозного наследия, продвигает односторонние нарративы. Подобные безответственные заявления неприемлемы и должны быть немедленно удалены", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Да, Мамдани определенно не понимает о чем говорит, но и многое скрывает. И дело даже не только в политике, региональных вопросах. Дело и в самом Нью-Йорке, где он орудует. Некомпетентность нового мэра может дорого обойтись жителям города.

Для начала поясним, что Зохран, несмотря на отрицания, является радикальным социалистом, чьи идеи не только не воплотимы, но и абсурдны с точки зрения реальности, на что указывают большинство политиков и СМИ, анализирующих его действия. Многие приходят к выводу, что в конечном итоге он может разрушить Большое яблоко США, ибо Мамдани вступил в должность в январе, но до сих пор не выполнил ни одного своего обещания.

К примеру, в Нью-Йорке уже наблюдается рост напряжения в деловой среде на фоне обсуждений повышения налогов и расширения государственного контроля, что напрямую влияет на инвестиционные решения крупных компаний и малого бизнеса. В ряде аналитических материалов особо подчеркивается, что подобный курс усиливает риск оттока капитала и замедления экономической активности, особенно в финансовом секторе, который традиционно является основой экономики города. Экономическая модель, продвигаемая Мамдани, основана на радикальном социалистическом подходе, предполагающем расширение роли государства и перераспределение ресурсов. Как прекрасно показала история, это никогда не работало. А в условиях уже существующего бюджетного дефицита такой курс усиливает давление на городские финансы и воспринимается как фактор ухудшения устойчивости экономической системы.

Тем не менее, Зохран продолжает "давить на газ". Инициативы, связанные с бесплатным транспортом, расширением социальных программ и увеличением государственных расходов, сталкиваются с ограничениями реального бюджета города, что, собственно, и привело к тому, что выполнение предвыборных обещаний стало невозможным. Все, чего добился новый мэр, - это усиление конфликта между политическими целями и финансовыми возможностями Нью-Йорка. Ну и разозлил заодно ту часть города, которая не придерживается левых, либеральных и социалистических взглядов. Прошло лишь 4 месяца, но уже подорвано доверие к администрации города.

Серьезные проблемы в управлении показала и ситуация с коммунальными службами во время зимнего шторма - задержки в уборке улиц, вывозе мусора и восстановлении инфраструктуры стали примером недостаточной координации городских структур в кризисных условиях, что вызвало широкую критику эффективности администрации.

Но особое опасение среди жителей Большого яблока вызывает политика в сфере безопасности. Мамдани является противником и критиком полиции, отказывается называть терроризм терроризмом, не высказывается против действий ХАМАС, не осуждает совершаемые преступления. Нарушители законов не получают должного наказания. Пересмотрено и финансирование нью-йоркской полиции. В мегаполисе с высокой плотностью населения подобные решения привели к росту преступности и снижению чувства безопасности у жителей.

Странными являются и личные взгляды Мамдани. К примеру, он поддерживает признание небинарной гендерной идентичности (людей, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной, а чем-то между), что вызывает критику на фоне уже существующего дефицита бюджета города. Выделение десятков миллионов долларов на гендерно-ориентированную медицину и социальные инициативы тоже стало предметом спора о приоритетах городской администрации. То есть вместо концентрации на базовых городских задачах акцент смещается в сторону идеологических инициатив. А если к этому прибавить тот факт, что в государственные структуры и ключевые должности назначаются не профессионалы, а по большому счету активисты левого крыла, усиливаются обвинения в политизации городского управления и смещении фокуса с базовых городских задач на ненужные городу прогрессивно-идеологические направления.

На фоне всех перечисленных факторов уровень общественной поддержки Мамдани остаётся нестабильным, а политическая поляризация в Нью-Йорке продолжает усиливаться. В совокупности это сформировало образ неустойчивой администрации, чьи решения и риторика вызывают большие сомнения в их долгосрочной эффективности и влиянии на развитие крупнейшего города США.

Вернемся теперь к его публикации. Именно этот главный разрушитель Нью-Йорка, на чьих глазах величайший мегаполис мира погружается в управленческий и экономический хаос, сегодня имеет наглость выступать в роли арбитра и обвинять в чем-то Азербайджан или Турцию? Поразительно, с какой легкостью человек, неспособный организовать уборку мусора и обеспечить безопасность собственных граждан, пытается жонглировать историческими фактами и давать оценку событиям в регионе, от которого он бесконечно далек как географически, так и интеллектуально.

Очевидно, что для Мамдани нападки на Баку - это лишь удобный способ, попытка замаскировать собственную профнепригодность и отвлечь общественность от того факта, что под его руководством "Большое яблоко" стремительно гниет изнутри. По факту мэр-социалист занят внедрением абсурдных идеологических инициатив и растратой бюджета и пытается отвлечь внимание своего не менее радикального электората. Реальность такова, что политик, который за четыре месяца подорвал доверие к администрации города-символа США, не имеет ни морального, ни профессионального права поучать государство, восстановившее свою справедливость и суверенитет. Да и вообще кого-либо. Ты мэр, сиди и занимайся делами мэра. Но, судя по всему, разрушать для него гораздо привычнее, чем созидать.