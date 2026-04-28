https://news.day.az/society/1830957.html
В Баку водитель бросил автобус посреди дороги - ВИДЕО
Водитель автобуса "BakuBus" оставил транспортное средство во второй полосе проезжей части и направился в ближайшую аптеку.
Как передает Day.Az, произошедшее на короткое время затруднило движение на участке дороги и вызвало недовольство других водителей.
Инцидент попал на видео и был распространен в социальных сетях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре