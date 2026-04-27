Важное звено в европейском направлении внешней политики Азербайджана: итоги визита в Габалу Андрея Бабиша

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан последовательно и методично укрепляет свои позиции в Европе - не декларациями, а конкретными проектами, контрактами и политическими решениями. Очередным подтверждением этого курса стал визит в Габалу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. И тут важно обратить внимание на символизм происходящего.

Если ранее основным центром международной дипломатии Азербайджана был Баку, то сегодня на политической карте страны уверенно закрепляется и Габала. Этот курортный город превращается в полноценную площадку для переговоров высокого уровня. На прошлой неделе, как известно, Габалу посетил Президент Украины Володимир Зеленский, а вслед за ним туда же прибыл глава чешского правительства.

Такая динамика визитов говорит о формировании новой дипломатической географии Азербайджана, где регионы начинают играть самостоятельную роль в международных коммуникациях.Что до итогов переговоров премьер-министра Чехии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, то они позволяют говорить о качественном прорыве, который вписывается в более широкую стратегию Баку по выстраиванию устойчивых и взаимовыгодных связей со странами-членами ЕС и НАТО.

Беспорно, ключевым направлением азербайджано-чешского взаимодействия остается энергетика. Важный момент- несмотря на общий высокий уровень товарооборота, его структура пока остается перекошенной в сторону экспорта азербайджанской нефти. И Президент Ильхам Алиев, и Андрей Бабиш прямо говорят о необходимости диверсификации. Создание межправительственной экономической комиссии - важный шаг в этом направлении. Она должна стать инструментом для продвижения конкретных проектов в промышленности, энергетике и инвестиционной сфере.

При этом, имеющийся интерес Чехии к азербайджанскому газу - это не ситуативное решение, а часть долгосрочной стратегии диверсификации поставок энергоресурсов в Европе. Чешский оператор ČEPS и энергетический гигант ČEZ уже вовлечены в переговорный процесс. Речь идет о потенциальных поставках до 2 млрд кубометров газа ежегодно начиная с 2028-2029 годов.

Если соглашение будет подписано, Чехия станет еще одним звеном в расширяющейся системе Южного газового коридора. Важно подчеркнуть, что Азербайджан уже экспортирует газ в 16 стран, большинство из которых - члены ЕС. Это превращает Баку в одного из ключевых гарантов энергетической безопасности Европы, особенно на фоне продолжающейся геополитической турбулентности.

Не менее значимым направлением является военно-техническое сотрудничество. Чехия обладает мощной и технологически развитой оборонной промышленностью, а Азербайджан - устойчивым спросом на модернизацию и развитие собственного оборонного потенциала. Сегодня Баку активно закупает чешскую продукцию военного назначения, однако стороны уже вышли за рамки простой торговли. Ведутся переговоры о совместных производственных проектах, что свидетельствует о переходе к более глубокой форме кооперации.

В целом, визит чешского премьера в нашу страну- органично вписывается в цепочку успешных контактов Азербайджана с европейскими лидерами. Достаточно вспомнить визиты президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и премьер-министра Литвы Инги Ругинене. Все они завершились позитивными результатами и подтвердили: интерес Европы к Азербайджану носит устойчивый и стратегический характер.

Причины этого очевидны. Тут тебе и надежность Азербайджана как поставщика энергоресурсов, и географическое положение нашей страны как транзитного хаба, и сбалансированная внешняя политика официального Баку, и его готовность к прагматичному сотрудничеству. Так что, происходящее сегодня - это формирование новой роли Азербайджана в международной системе координат.

Баку укрепляется в статусе ключевого энергетического партнера Европы, при этом являясь важным участником военно-технической кооперации и площадкой для региональной дипломатии, а также центром притяжения для инвестиций и технологий.Соответственно, визит Андрея Бабиша в Габалу лишь усиливает этот тренд. Он демонстрирует, что Азербайджан не только закрепился на европейском направлении, но и продолжает уверенно расширять свое присутствие, превращая сотрудничество с ЕС и НАТО в долгосрочную и взаимовыгодную стратегию.