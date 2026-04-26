Ученый предупредил о скрытой опасности запаха нового автомобиля

Характерный запах в салоне нового автомобиля является следствием естественного процесса дегазации - выделения летучих органических соединений из материалов отделки. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает Day.Az.

"Эти соединения, включая альдегиды, ароматические углеводороды и сложные эфиры, присутствуют в пластике, обивке, ковровых покрытиях, а также в клеевых составах и герметиках. Их концентрация в автомобилях, продающихся на рынке, должна соответствовать гигиеническим нормативам и техническим регламентам, и контролируется в процессе сертификации. Для подавляющего большинства людей эти уровни не представляют прямой угрозы здоровью. Однако для лиц с повышенной чувствительностью дыхательных путей, аллергиков или маленьких детей даже регламентированные концентрации могут вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствия, особенно при длительном нахождении в замкнутом пространстве", - предупредил эксперт.

Интенсивность выделения веществ непостоянна и зависит от температуры. Летом в солнечную погоду, когда температура внутри салона автомобиля может подниматься до 50-60°C, процесс дегазации значительно ускоряется за счет повышения давления паров летучих веществ. Именно поэтому в жаркую погоду запах становится наиболее ощутимым.

Самый распространенный, но бесполезный способ избавиться от неприятного запаха в новом автомобиле - попытка перебить его химическими ароматизаторами или освежителями воздуха. Они не снижают концентрацию летучих соединений, а лишь добавляют в воздух новые вещества, создавая более сложную смесь, которая может усиливать дискомфорт для чувствительных людей.

"Наиболее результативно частое сквозное проветривание. В первые недели эксплуатации автомобиля рекомендуется при возможности совершать поездки с открытыми окнами. Полезно оставлять автомобиль на открытом воздухе с приоткрытыми на безопасную щель стеклами, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию. Прогревание салона на солнце с приоткрытыми окнами также полезно: тепло ускоряет выделение соединений, а сквозняк удаляет их из салона", - рассказал химик.

Дополнительно можно использовать адсорбенты, например, разместив в салоне на несколько недель емкости с гранулированным активированным углем. Процесс естественного выветривания занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от модели автомобиля, качества материалов и интенсивности проветривания, резюмировал Дорохов.