https://news.day.az/politics/1841494.html Президент Туркменистана планирует посетить Азербайджан Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов планирует посетить Азербайджан.
Президент Туркменистана планирует посетить Азербайджан
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов планирует посетить Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов на панельной сессии "Механизмы миростроительства: партийная дипломатия на фоне глобальных вызовов", проходящей в рамках международной конференции на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе".
Он отметил, что в рамках визита ожидается подписание ряда документов. Эти документы внесут важный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами и развитие двусторонних отношений.
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