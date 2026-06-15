Президент Туркменистана планирует посетить Азербайджан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов планирует посетить Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммет Эльясов на панельной сессии "Механизмы миростроительства: партийная дипломатия на фоне глобальных вызовов", проходящей в рамках международной конференции на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе".

Он отметил, что в рамках визита ожидается подписание ряда документов. Эти документы внесут важный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами и развитие двусторонних отношений.