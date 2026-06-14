Роберту Кочаряну не позволили покинуть Армению

Некоторое время назад в аэропорту Звартноц Роберт Кочарян попытался покинуть страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, правоохранительные органы не позволили ему это сделать.

О других подробностях не сообщается.

Отметим, что ранее ЦИК Армении объявил окончательные данные по парламентским выборам. Так, партия "Гражданский договор" получила 49,7456% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,271%, блок "Армения" - 9,9231%. Партия "Процветающая Армения" набрала 3,9893% голосов и не преодолела минимальный порог. Таким образом в парламент прошли 3 политические силы: "Гражданской договор", блоки "Сильная Армения" и "Армения". Затем Центральная избирательная комиссия Армении утвердила распределение мандатов в Национальном Собрании по итогам парламентских выборов. Правящая партия "Гражданский договор" получит 64 депутатских мандата. Блоку "Сильная Армения" достанутся 29 мест в Национальном Собрании, а блоку "Армения" - 12 мандатов.