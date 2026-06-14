ЦИК Армении объявил распределение мандатов в новом парламенте

Центральная избирательная комиссия Армении утвердила распределение мандатов в Национальном Собрании по итогам парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

По его словам, в новый состав парламента проходят три политические силы.

Правящая партия "Гражданский договор" получит 64 депутатских мандата. Блоку "Сильная Армения" достанутся 29 мест в Национальном Собрании, а блоку "Армения" - 12 мандатов.