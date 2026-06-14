https://news.day.az/world/1841428.html ЦИК Армении объявил распределение мандатов в новом парламенте Центральная избирательная комиссия Армении утвердила распределение мандатов в Национальном Собрании по итогам парламентских выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян. По его словам, в новый состав парламента проходят три политические силы.
ЦИК Армении объявил распределение мандатов в новом парламенте
Центральная избирательная комиссия Армении утвердила распределение мандатов в Национальном Собрании по итогам парламентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.
По его словам, в новый состав парламента проходят три политические силы.
Правящая партия "Гражданский договор" получит 64 депутатских мандата. Блоку "Сильная Армения" достанутся 29 мест в Национальном Собрании, а блоку "Армения" - 12 мандатов.
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