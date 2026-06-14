Трамп заявил о близости мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп раскритиковал нанесенный утром удар по Бейруту и призвал все стороны отказаться от дальнейшей эскалации.

Как передает Day.Az, в своей публикации в Truth Social он заявил, что атака не должна была произойти, особенно в день, когда стороны находятся "очень близко" к заключению мирного соглашения с Ираном.

По словам Трампа, Израиль имеет право на самооборону, однако инцидент, на который последовал ответный удар, был незначительным и не привел к жертвам или пострадавшим.

"Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир региону, включая Ливан, и все стороны должны отступить", - написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что новых атак со стороны Израиля на территории Ливана быть не должно. В то же время, по его мнению, необходимо прекратить и нападения на Израиль со стороны других участников конфликта, включая "Хезболлу".

Президент США выразил надежду, что нынешняя ситуация может стать началом долгосрочного мира на Ближнем Востоке, и призвал стороны не упустить этот шанс.