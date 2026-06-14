Турецкий клуб заинтересован в защитнике "Карабаха"
Футболист "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, серьезный интерес к 25-летнему левому защитнику проявляет турецкий "Амедспор", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Суперлигу.
По информации источника, клуб из Диярбакыра внимательно следит за ситуацией вокруг азербайджанского футболиста и рассматривает возможность его приобретения.
Не исключено, что в ближайшее время турецкая сторона предпримет конкретные шаги для оформления трансфера.
Отмечается, что в настоящее время Джафаргулиев не входит в основные планы "Карабаха". Этот фактор увеличивает вероятность того, что защитник покинет агдамский клуб уже нынешним летом.
В активе Эльвина Джафаргулиева также многочисленные матчи в составе сборной Азербайджана, за которую он регулярно выступает в последние годы.
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