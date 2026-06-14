США столкнулись с нежеланием ЕС заключать контракты на долгосрочные поставки СПГ

Экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) в США столкнулись со сложностями при поиске покупателей из ЕС, которые готовы заключать долгосрочные контракты на поставки топлива. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Интерес к американскому СПГ растет, однако потенциальные клиенты боятся, что зависимость Европы от топлива из США усиливается, при том что отношения Вашингтона с союзниками в ЕС становятся напряженными. Еще одним аргументом против становится нежелание компаний заключать долгосрочные контракты из-за курса на декарбонизацию экономики. Такие компании предпочитают покупать газ на спотовом рынке (по текущей стоимости и без долгосрочных обязательств).

"Европейские покупатели все чаще предпочитают спотовый рынок долгосрочным обязательствам, поскольку не уверены, каким будет спрос на газ в условиях декарбонизации экономики. Многие компании не готовы заключать контракты, действие которых продлится до 2040-х годов", - отмечается в статье.

Снижение интереса к СПГ со стороны ЕС вынуждает американских экспортеров ориентироваться на азиатские рынки - Тайвань и Индию.