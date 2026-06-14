КНДР заявила, что не откажется от ядерного оружия

Северная Корея останется ядерной державой, а вопрос денуклеаризации остается закрытым. Об этом сообщил МИД страны, передает агентство ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве отметили, что обвинения США и их союзников не могут оказать никакого давления на статус Северной Кореи как ядерного государства. Кроме того, в севернокорейском МИД подчеркнули, что страна будет предпринимать усилия для укрепления своей безопасности на фоне передачи американскими странами оружия Южной Корее и Японии, а также учений этих стран с имитацией применения ядерного оружия.