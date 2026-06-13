https://news.day.az/world/1841130.html Восход Сатурна из-за Луны - ВИДЕО Невероятные кадры восхода Сатурна из-за Луны, снятые астрономом Яном Коэтом с наземного телескопа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Восход Сатурна из-за Луны - ВИДЕО
Невероятные кадры восхода Сатурна из-за Луны, снятые астрономом Яном Коэтом с наземного телескопа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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