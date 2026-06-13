Восход Сатурна из-за Луны

Невероятные кадры восхода Сатурна из-за Луны, снятые астрономом Яном Коэтом с наземного телескопа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: