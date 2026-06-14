AZAL отменил сегодняшние рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку

Из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий в Нахчыване рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированные авиакомпанией AZAL на 14 июня 2026 года, были отменены.

Об этом сообщили Day.Az в AZAL.

Отмечается, что после стабилизации погодных условий выполнение рейсов будет возобновлено.

"Пассажиры будут дополнительно проинформированы о возможных изменениях", - добавили в AZAL.