https://news.day.az/society/1841359.html AZAL отменил сегодняшние рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку Из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий в Нахчыване рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированные авиакомпанией AZAL на 14 июня 2026 года, были отменены. Об этом сообщили Day.Az в AZAL. Отмечается, что после стабилизации погодных условий выполнение рейсов будет возобновлено.
AZAL отменил сегодняшние рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку
Из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий в Нахчыване рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированные авиакомпанией AZAL на 14 июня 2026 года, были отменены.
Об этом сообщили Day.Az в AZAL.
Отмечается, что после стабилизации погодных условий выполнение рейсов будет возобновлено.
"Пассажиры будут дополнительно проинформированы о возможных изменениях", - добавили в AZAL.
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