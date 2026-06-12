Сборная Азербайджана по човгану вышла в финал чемпионата мира

Национальная команда Азербайджана по човгану вышла в финал проходящего в Баку 2-го чемпионата мира.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе.

В полуфинале наша сборная нанесла поражение коллективу Уругвая со счетом 3:0.