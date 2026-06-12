https://news.day.az/sport/1841089.html Сборная Азербайджана по човгану вышла в финал чемпионата мира - ФОТО Национальная команда Азербайджана по човгану вышла в финал проходящего в Баку 2-го чемпионата мира. Об этом Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе. В полуфинале наша сборная нанесла поражение коллективу Уругвая со счетом 3:0.
Сборная Азербайджана по човгану вышла в финал чемпионата мира - ФОТО
Национальная команда Азербайджана по човгану вышла в финал проходящего в Баку 2-го чемпионата мира.
Об этом Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе.
В полуфинале наша сборная нанесла поражение коллективу Уругвая со счетом 3:0.
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