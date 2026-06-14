Один из самых живописных горных хребтов Китая

В Китае внимание туристов и пользователей социальных сетей привлек горный хребет Тайханшань - один из живописнейших природных регионов страны.

Как передает Day.Az, горы протяженностью около 400 км проходят через провинции Хэнань, Шаньси и Хэбэй. Местность известна своими отвесными красными скалами, глубокими каньонами и каскадами водопадов.