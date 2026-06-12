https://news.day.az/sport/1840966.html Азербайджанские волейболисты начинают борьбу в Евролиге Сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет свой первый матч в Серебряной Евролиге. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда под руководством Бориса Гребенникова встретится со сборной Румынии. Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени. Отметим, что матчи этого этапа турнира проходят в румынском городе Миовени.
Азербайджанские волейболисты начинают борьбу в Евролиге
Сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет свой первый матч в Серебряной Евролиге.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда под руководством Бориса Гребенникова встретится со сборной Румынии. Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Отметим, что матчи этого этапа турнира проходят в румынском городе Миовени.
Следующую же встречу сборная Азербайджана проведет уже завтра, а ее соперником станет Испания.
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