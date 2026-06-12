Азербайджанские волейболисты начинают борьбу в Евролиге

Сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет свой первый матч в Серебряной Евролиге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда под руководством Бориса Гребенникова встретится со сборной Румынии. Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что матчи этого этапа турнира проходят в румынском городе Миовени.

Следующую же встречу сборная Азербайджана проведет уже завтра, а ее соперником станет Испания.