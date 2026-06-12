https://news.day.az/society/1841039.html В одном из районов Баку вспыхнул пожар В камышовой зоне, расположенной на территории Сабаильского района города Баку, произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло в районе Сальянского шоссе.
В одном из районов Баку вспыхнул пожар
В камышовой зоне, расположенной на территории Сабаильского района города Баку, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло в районе Сальянского шоссе.
В настоящее время на место происшествия привлечены силы пожарной охраны МЧС, принимаются необходимые меры по локализации и тушению огня.
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