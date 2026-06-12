В одном из районов Баку вспыхнул пожар

В камышовой зоне, расположенной на территории Сабаильского района города Баку, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло в районе Сальянского шоссе.

В настоящее время на место происшествия привлечены силы пожарной охраны МЧС, принимаются необходимые меры по локализации и тушению огня.