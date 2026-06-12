Минфин и АБИИ договорились о сотрудничестве в рамках развития бакинского метро

Между правительством Азербайджана и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписан кредитный договор по проекту "Расширение Бакинского метрополитена - I этап", а также подписано проектное соглашение между ЗАО "Бакинский метрополитен" и АБИИ в рамках данного проекта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном министерством финансов Азербайджана.

Отмечается, что кредитное соглашение на сумму 180 миллионов долларов США со стороны правительства Азербайджана подписал министр финансов Сахиль Бабаев, а проектное соглашение - председатель правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов.

Согласно информации, на церемонии подписания министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что для привлечения кредитных средств были проведены масштабные подготовительные работы в соответствии с требованиями международных финансовых институтов. Он подчеркнул, что это не только один из самых значимых финансовых проектов последних лет в направлении модернизации транспортной инфраструктуры страны, но и крупнейший международный кредит, привлечённый в сектор общественного транспорта в истории Азербайджана.

"В свою очередь главный инвестиционный специалист по транспорту АБИИ Мохамед Самех сообщил, что были проведены комплексные экологические и социальные оценки, подготовлено технико-экономическое обоснование, и в результате проект был одобрен Советом директоров АБИИ. Он также подчеркнул, что проект полностью соответствует международным стандартам, принципам прозрачности и устойчивого развития.

Соглашения, заключенные сроком на 20 лет, включая 4-летний льготный период, позволят реализовать первый этап долгосрочной программы модернизации и расширения Бакинского метрополитена. В рамках проекта предусмотрено продолжение строительства электродепо "Дарнагюль" и "Ходжасан", а также модернизация 10 станций на "зеленой линии", - передает министерство.

Подчеркивается, что реализация проекта будет способствовать обеспечению жителей города безопасным, удобным и доступным общественным транспортом: "Кроме того, ожидается стимулирование перехода пассажиров с личных автомобилей на метро, что приведёт к сокращению выбросов углерода и внесет значительный вклад в выполнение международных обязательств Азербайджана по борьбе с изменением климата".