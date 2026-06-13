В Шамахы начался 2-й Международный фестиваль барбекю

13 июня в селе Мейсари Шамахы начался фестиваль барбекю.

Как сообщает Day.Az, двухдневный фестиваль организован при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, комплекса "Сады Насими" и ресторана "Абгора", при главном спонсорстве Azersun Holding, компании Coca-Cola Azerbaijan, а также при официальном партнерстве ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Premium Meat и Baku Medical Plaza.

Выступая на открытии, глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов отметил, что в фестивале принимают участие известные шеф-повара, представляющие различные страны мира. Их богатый опыт, разнообразные кулинарные традиции и изысканные блюда придают мероприятию особую атмосферу и делают его более интересным. Он отметил, что такие фестивали, помимо того, что дарят гостям приятные моменты, вновь демонстрируют гостеприимство Шамахы.

Известный грузинский шеф-повар Гурам Богдашвили в своем выступлении отметил, что сохранение традиций всегда имеет большое значение. Он выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане, особенно в Шамахы, подчеркнув, что это его первый визит в этот город и что это особый момент для него.

На фестивале, направленном на развитие культурного обмена и гастрономического туризма, представлены впечатляющие барбекю-шоу и изысканные блюда мировой кухни.

Как и в прошлом году, в этом году на Международном фестивале барбекю участвуют шеф-повара из разных стран мира: Азербайджана, Бангладеш, Китая, Дании, Франции, Грузии, Индии, Италии, Южной Кореи, Малайзии, Узбекистана, России, Турции, Туркменистана, Украины и Японии.

Шеф-повара, представленные на фестивале, обладают многолетним опытом в сфере кулинарии. За годы своей профессиональной деятельности они работали в известных ресторанах различных стран, участвовали во многих крупных фестивалях и были удостоены многочисленных наград.

В кулинарных зонах на территории фестиваля проводятся развлекательные конкурсы, а на павильонах с ресторанами предоставлена возможность лучше познакомиться с кухнями разных культур, расширить общение между участниками и попробовать различные блюда.

Оба дня фестиваля, объединившего вкусы, дружеское общение и развлечения на свежем воздухе, насыщены интересными мероприятиями.

Первый день кулинарного фестиваля, совпавший с выходными, начался с шествия поваров на территорию фестиваля. Участвующие повара и гости фестиваля приветствовали публику специальным парадом, создав на площадке настоящую кулинарную атмосферу.

В "дуэли барбекю и мангала" соревновались мастера международного барбекю и местные мастера кебаба. Эта "битва вкусов" стала одним из самых захватывающих зрелищ фестиваля. Шеф-повара представили разнообразные вкусы, используя свои особые рецепты и кулинарные техники, а зрители стали свидетелями этого захватывающего кулинарного состязания.

Также состоялся кулинарный конкурс между энтузиастами кулинарии и профессиональными поварами. Приготовленные блюда оценивались профессиональными судьями, и был определен победитель дня.

Вечером состоялась музыкальная программа.

Фестиваль продолжит свою работу 14 июня.

Второй день фестиваля также запомнится своими вкусными угощениями и развлекательной программой. В ходе "Стейк-шоу" повара будут готовить стейки, используя свои уникальные техники. Во время презентации они поделятся со зрителями своими кулинарными секретами, техниками приготовления и особыми советами. Музыкальная программа этого дня сделает фестиваль еще более ярким.

Таким образом, на протяжении двух дней село Мейсари станет местом, где объединятся изысканные блюда и искреннее общение.