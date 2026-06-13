Первый день Международного фестиваля барбекю в Шамахы

13 июня в селе Мейсари Шамахы начался фестиваль барбекю.

Как сообщает Day.Az, двухдневный фестиваль организован при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, комплекса "Сады Насими" и ресторана "Абгора", при главном спонсорстве Azersun Holding, компании Coca-Cola Azerbaijan, а также при официальном партнерстве ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Premium Meat и Baku Medical Plaza.

На фестивале будут представлены шеф-повара из почти 20 стран. Это профессионалы с многолетним опытом в сфере кулинарии, работавшие в известных ресторанах разных стран мира. За годы своей деятельности они принимали участие во многих крупных фестивалях и были удостоены многочисленных наград.

В кулинарных зонах на территории фестиваля проводятся развлекательные конкурсы, а на павильонах с ресторанами предоставлена возможность лучше познакомиться с кухнями разных культур, расширить общение между участниками и попробовать различные блюда.

Фестиваль продолжит свою работу 14 июня.

Второй день фестиваля также запомнится своими вкусными угощениями и развлекательной программой. В ходе "Стейк-шоу" повара будут готовить стейки, используя свои уникальные техники. Во время презентации они поделятся со зрителями своими кулинарными секретами, техниками приготовления и особыми советами. Музыкальная программа этого дня сделает фестиваль еще более ярким.