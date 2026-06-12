В Горно-Ширванском районе модернизируют управление оросительной инфраструктурой

В текущем году планируется обеспечить поливной водой более 53 тысяч гектаров орошаемых земель в Горно-Ширванском экономическом районе.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов (АГВР) Ильхам Байрамов на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в настоящее время на территориях, обслуживаемых Азербайджанским государственным агентством водных ресурсов, в Горно-Ширванском экономическом районе насчитывается 53 523 гектара орошаемых земель.

"В течение текущего года для орошения этих площадей планируется подать в общей сложности 146,6 миллиона кубометров поливной воды. Из этого объёма более 91 миллиона кубометров будет направлено на водоснабжение зерновых и кормовых культур, а более 55,5 миллиона кубометров - на обеспечение водой бахчевых, овощных культур, многолетних насаждений и приусадебных участков".

По его словам, в Агсуйском, Исмаиллинском, Гобустанском и Шамахинском районах в общей сложности функционирует 1 414,3 километра оросительной инфраструктуры. Из них 1 273,3 километра составляют открытые, а 141 километр - закрытые и трубчатые оросительные сети.

"В районе действуют 7 объединений водопользователей, которые обслуживают 13 749 водопользователей, проживающих в 104 селах.

Интеграция оросительной инфраструктуры в географические информационные системы и электронные платформы управления позволяет определять реальный водный баланс, оптимизировать планирование орошения и оперативно управлять мелиоративной ситуацией".

Отметим, что сегодня начались региональные совещания с целью обсуждения Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, утверждённой распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года. Региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Встречи систематически организуются для обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного выполнения на местах поручений, данных на совещании по сельскохозяйственным вопросам под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая этого года, а также мер, предусмотренных Государственной программой.