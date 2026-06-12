https://news.day.az/society/1840961.html В Баку пенсионер утонул в море В поселке Шувелян мужчина утонул во время купания в море. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Шувелян. Родившийся в 1960 году Ширзад Баба оглу Алиев утонул во время купания. Его тело было извлечено из воды и передано по назначению соответствующим службам. По данному факту районная прокуратура проводит расследование.
В Баку пенсионер утонул в море
В поселке Шувелян мужчина утонул во время купания в море.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Шувелян. Родившийся в 1960 году Ширзад Баба оглу Алиев утонул во время купания.
Его тело было извлечено из воды и передано по назначению соответствующим службам.
По данному факту районная прокуратура проводит расследование.
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