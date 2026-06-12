В Баку пенсионер утонул в море

В поселке Шувелян мужчина утонул во время купания в море.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Шувелян. Родившийся в 1960 году Ширзад Баба оглу Алиев утонул во время купания.

Его тело было извлечено из воды и передано по назначению соответствующим службам.

По данному факту районная прокуратура проводит расследование.