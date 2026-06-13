Нейросеть «вернула к жизни» легендарных артистов

Нейросеть "вернула к жизни" легендарных артистов.

Как передает Day.Az, ИИ-креатор показал, как спасает их перед моментом трагедии.

В видео появились Juice WRLD, Мэрилин Монро, XXXTentacion, Коби Брайант, Диогу Жота, Алия, Чедвик Боузман и Эми Уайнхаус.