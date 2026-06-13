https://news.day.az/showbiz/1840971.html Нейросеть «вернула к жизни» легендарных артистов - ВИДЕО Нейросеть "вернула к жизни" легендарных артистов. Как передает Day.Az, ИИ-креатор показал, как спасает их перед моментом трагедии. В видео появились Juice WRLD, Мэрилин Монро, XXXTentacion, Коби Брайант, Диогу Жота, Алия, Чедвик Боузман и Эми Уайнхаус.
Нейросеть «вернула к жизни» легендарных артистов - ВИДЕО
Нейросеть "вернула к жизни" легендарных артистов.
Как передает Day.Az, ИИ-креатор показал, как спасает их перед моментом трагедии.
В видео появились Juice WRLD, Мэрилин Монро, XXXTentacion, Коби Брайант, Диогу Жота, Алия, Чедвик Боузман и Эми Уайнхаус.
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