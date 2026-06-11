В Барселоне завершили строительство главной башни Саграда Фамилия

В Барселоне завершено строительство Башни Иисуса Христа - центральной и самой высокой башни знаменитой базилики Саграда Фамилия, возведение которой продолжалось более 140 лет.

Как сообщает Day.Az, после установки креста на вершине высота храма достигла проектных 172,5 метра. Таким образом, Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом в мире.

Торжественная церемония освящения новой башни состоялась 10 июня - в день столетия со дня смерти выдающегося каталонского архитектора Антонио Гауди. Ее провел папа римский Лев XIV.

Несмотря на завершение главной башни, строительство самой базилики еще продолжается. По оценкам руководителей проекта, для полного завершения работ потребуется еще несколько лет.

Строительство Саграда Фамилия началось в 1882 году. Спустя год проект возглавил Антонио Гауди, который полностью изменил первоначальную концепцию храма. После смерти архитектора в 1926 году работы неоднократно прерывались из-за финансовых трудностей, гражданской войны в Испании, утраты части чертежей, а также пандемии COVID-19.