Борец Ибрагим Гасанов поборется за "золото" чемпионата мира
Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов (до 51 кг) сегодня поборется за золотую медаль чемпионата мира U17, проходящего в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях, проходящих на Национальной гимнастической арене, Ибрагим Гасанов в первом поединке победил представителя Грузии Георгия Нариманидзе со счетом 4:2. В четвертьфинале азербайджанский борец одолел индийца Говинда Говинда со счетом 10:3.
В полуфинале Гасанов победил представителя России Ислама Курахмаева со счетом 10:6 и вышел в финал.
Финальная схватка в весовой категории до 51 кг начнется сегодня в 18:00. В поединке за золотую медаль Ибрагим Гасанов встретится с представителем Ирана Беньямином Вайваном.
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