Баржа с фейерверками загорелась при праздновании Дня Швейцарии в Сен-Пре - ВИДЕО

Баржа, которая служила стартовой площадкой для запуска фейерверков, загорелась при праздновании Национального дня Швейцарии в городе Сен-Пре, расположенном на берегу Женевского озера в кантоне Во. Об этом 1 августа сообщила французская газета 20 Minutes, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Традиционное пирошоу в честь Национального дня [Швейцарии] в Сен-Пре неожиданно завершилось. Баржа, служившая стартовой платформой, загорелась. <...> Фейерверки продолжали взрываться под действием пожара", - говорится в статье.

Причины случившегося пока неясны, однако само торжество, как обратили внимание в издании, изначально проводилось в условиях затяжной засухи и очень высокого риска возникновения пожаров.

Уточняется, что в кантоне, где было зафиксировано происшествие, изначально действовал временный запрет на использование и продажу пиротехники. Меры приняли как раз из-за аномальной жары. Шоу, устроенное на озере, по информации газеты, устроили в виде исключения по случаю торжества.