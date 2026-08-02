Сотни домов уничтожены в курортном городке в Греции - ВИДЕО

Огонь полностью уничтожил прибрежный поселок Порто-Гермено и угрожает другим населенным пунктам в Греции. Об этом 2 августа сообщил корреспондент "Известий" Ясон Натанасиадис, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Власти Греции организовали пункт эвакуации в километре от масштабного лесного пожара. Огненная полоса длиной около 12 километров уничтожила горные леса и добралась до побережья.

"Речь идет о районе Порто-Гермено, где примерно в 04:00 утра пожар спустился с гор и уничтожил около 200 домов. Позади меня, на склоне горы, экстренные службы создают противопожарную защитную полосу, чтобы защитить общину Агиос-Нектариос, расположенную выше по склону. А с этой стороны работают около 500 пожарных, преимущественно греческих, а также подразделения из Франции и Румынии", - рассказал корреспондент.

С наступлением ночи авиация была вынуждена прекратить работу, поэтому борьба со стихией ведется только на земле. По словам местных жителей, ситуация критическая: вертолетов не хватает даже для Афин, а из-за отсутствия дорог и инфраструктуры пожарная техника не может проехать к очагу возгорания в лесу.